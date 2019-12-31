Стало известно, какой будет погода в Украине в новогоднюю ночь

Морозов на Новый год в Украине не ожидается.

В новогоднюю ночь морозов в Украине не ожидается / Фото УНИАН

В новогоднюю ночь погода в Украине будет теплой, во многих регионах пройдут дожди и мокрый снег.

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По прогнозу Погода УНИАН, в большинстве регионов столбики термометров поднимутся до +1...+3 градусов. Теплее всего будет на юге - там ожидается до +4 градусов.

В ночь на 1 января на востоке, севере и в центре Украины пройдет снег с дождем, а в южных и западных регионах ожидаются дожди.

Напомним, во вторник, 31 декабря, почти во всех регионах Украины ожидаются гололедица и сильный ветер.