Стало известно, какой будет погода в Украине в новогоднюю ночь
Морозов на Новый год в Украине не ожидается.
В новогоднюю ночь погода в Украине будет теплой, во многих регионах пройдут дожди и мокрый снег.
Погода на сегодня: в Украине потеплеет, пройдут дожди и мокрый снег (карта)
По прогнозу Погода УНИАН, в большинстве регионов столбики термометров поднимутся до +1...+3 градусов. Теплее всего будет на юге - там ожидается до +4 градусов.
В ночь на 1 января на востоке, севере и в центре Украины пройдет снег с дождем, а в южных и западных регионах ожидаются дожди.
Напомним, во вторник, 31 декабря, почти во всех регионах Украины ожидаются гололедица и сильный ветер.
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Погода в Украине
- Винница+4°... 0°
- Днепр+4°... 0°
- Донецк+2°... -1°
- Житомир+3°... -1°
- Запорожье+3°... -1°
- Ивано-Франковск+5°... +1°
- Киев+5°... 0°
- Кировоград+6°... +1°
- Луганск+3°... 0°
- Луцк+3°... 0°
- Львов+2°... 0°
- Николаев+4°... +2°
- Одесса+5°... +2°
- Полтава+5°... 0°
- Ровно+3°... -1°
- Симферополь+2°... +1°
- Сумы+3°... -1°
- Тернополь+3°... 0°
- Харьков+4°... -1°
- Херсон+4°... +1°
- Хмельницкий+3°... -1°
- Черкассы+7°... 0°
- Чернигов+4°... 0°
- Черновцы+4°... +1°
Виргиния, США
+5°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+2 °
Влажность:56 %
Давление:746 мм
Ветер: 6.1 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:28
Закат16:57
Видимость:2.4 км
Фаза луны:
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