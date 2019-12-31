Гололедица и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение
Ветра не будет только в южных регионах.
Во вторник, 31 декабря, почти во всех регионах Украины ожидаются гололедица и сильный ветер.
Погода на сегодня: в Украине потеплеет, пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"31 декабря в Украине, кроме южных областей, порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, на Новый год погода в Украине будет теплой, во многих регионах пройдут дожди и мокрый снег.
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