Гололедица и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

Ветра не будет только в южных регионах.

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Во вторник, 31 декабря, почти во всех регионах Украины ожидаются гололедица и сильный ветер.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"31 декабря в Украине, кроме южных областей, порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр

Напомним, на Новый год погода в Украине будет теплой, во многих регионах пройдут дожди и мокрый снег.