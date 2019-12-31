Гололедица и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

10:13, 31 декабря 2019
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Ветра не будет только в южных регионах.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Во вторник, 31 декабря, почти во всех регионах Украины ожидаются гололедица и сильный ветер.

Погода на сегодня: в Украине потеплеет, пройдут дожди и мокрый снег (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"31 декабря в Украине, кроме южных областей, порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Напомним, на Новый год погода в Украине будет теплой, во многих регионах пройдут дожди и мокрый снег.

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Теги: #погода#гололедица#штормовое предупреждение
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