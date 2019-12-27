В сети показали фото заснеженных Карпат
Местами температура опустилась до -10 градусов.
Украинские лыжные курорты в Карпатах засыпает снегом. В частности, заметает Драгобрат, Захар Беркут и Буковель.
Синоптики предупредили о гололеде и тумане в Украине
Снег идет и на горе Поп Иван. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
Утром на горе было облачно Ветер северо-западный, 7 м/с. Температура воздуха -10°.
Напомним, в пятницу, 27 декабря, в Украине пройдут дожди и мокрый снег.
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Виргиния, США
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Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
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Влажность:89 %
Давление:761 мм
Ветер: 2.3 м/с
Вероятность осадков:8 %
Восход:07:27
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Видимость:9.7 км
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