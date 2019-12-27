В сети показали фото заснеженных Карпат

13:56, 27 декабря 2019
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Местами температура опустилась до -10 градусов.

Карпаты заметает снегом / snig.info
Карпаты заметает снегом / snig.info

Украинские лыжные курорты в Карпатах засыпает снегом. В частности, заметает Драгобрат, Захар Беркут и Буковель.

Синоптики предупредили о гололеде и тумане в Украине

Снег идет и на горе Поп Иван. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook. 

Утром на горе было облачно Ветер северо-западный, 7 м/с. Температура воздуха -10°.

Снегопад в Карпатах / snig.info
Снегопад в Карпатах / snig.info

Напомним, в пятницу, 27 декабря, в Украине пройдут дожди и мокрый снег.

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Теги: #снег#погода#Карпаты
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