Прогноз погоды на сегодня: в Украине пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 27 декабря, в Украине пройдут дожди и мокрый снег.
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Погода в Украине на сегодня. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +1°, днем до +5°. Жителей южных регионов ожидают ливни. Ночью температура до 0°, днем до +6°.
На западе Украины пройдет мокрый снег. Температура ночью до -3°, днем до +3°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +1°, днем до +2°. В центре пройдут дожди и мокрый снег, температура ночью до -2°, днем до +5°.
Согласно народному прогнозу, 27 декабря - Филимона. Каков Филимон - таков и февраль.
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Погода в Украине
- Винница+2°... -1°
- Днепр+4°... -1°
- Донецк+5°... +1°
- Житомир+2°... -1°
- Запорожье+5°... 0°
- Ивано-Франковск+4°... -2°
- Киев+3°... 0°
- Кировоград+4°... 0°
- Луганск+2°... 0°
- Луцк+2°... -1°
- Львов+2°... -2°
- Николаев+5°... +1°
- Одесса+5°... +1°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно+1°... -2°
- Симферополь+5°... +1°
- Сумы+3°... +1°
- Тернополь+2°... -2°
- Харьков+3°... +1°
- Херсон+5°... 0°
- Хмельницкий+1°... -2°
- Черкассы+4°... +1°
- Чернигов+4°... +1°
- Черновцы+3°... -1°
Виргиния, США
+2°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:0 °
Влажность:97 %
Давление:761 мм
Ветер: 2.2 м/с
Вероятность осадков:5 %
Восход:07:27
Закат16:54
Видимость:12 км
Фаза луны:
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