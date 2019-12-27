Прогноз погоды на сегодня: в Украине пройдут дожди и мокрый снег (карта)

08:00, 27 декабря 2019
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Теплее всего будет на юге.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 27 декабря, в Украине пройдут дожди и мокрый снег.

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на январь

Погода в Украине на сегодня. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +1°, днем до +5°. Жителей южных регионов ожидают ливни. Ночью температура до 0°, днем до +6°.

На западе Украины пройдет мокрый снег. Температура ночью до -3°, днем до +3°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +1°, днем до +2°. В центре пройдут дожди и мокрый снег, температура ночью до -2°, днем до +5°.

Прогноз на 27 декабря / УНИАН
Прогноз на 27 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 27 декабря - Филимона. Каков Филимон - таков и февраль.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#погода#дождь
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