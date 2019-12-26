Жертвами тайфуна "Фанфон" на Филиппинах стали девять человек

Тайфун затронул почти 2400 человек.

Тайфун на Филиппинах / REUTERS

Жертвами тайфуна "Фанфон" на Филиппинах стали по меньшей мере девять человек.

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Тайфун унес жизни шести человек в провинции Илоило, двух в провинции Капиз и одного в провинции Лейте, передает "Синьхуа" со ссылкой на Министерство внутренних дел и местного самоуправления Филиппин.

Тайфун затронул почти 2400 человек в 38 деревнях в центральной части Филиппин и северной части региона Минданао. Более 100 внутренних и международных рейсов были отменены из-за непогоды.

Напомним, жертвами зимнего шторма "Финли" на Среднем Западе США стали 12 человек.