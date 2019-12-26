Жертвами тайфуна "Фанфон" на Филиппинах стали девять человек
Тайфун затронул почти 2400 человек.
Жертвами тайфуна "Фанфон" на Филиппинах стали по меньшей мере девять человек.
На юге Испании произошло наводнение
Тайфун унес жизни шести человек в провинции Илоило, двух в провинции Капиз и одного в провинции Лейте, передает "Синьхуа" со ссылкой на Министерство внутренних дел и местного самоуправления Филиппин.
Тайфун затронул почти 2400 человек в 38 деревнях в центральной части Филиппин и северной части региона Минданао. Более 100 внутренних и международных рейсов были отменены из-за непогоды.
Напомним, жертвами зимнего шторма "Финли" на Среднем Западе США стали 12 человек.
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