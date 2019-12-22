Украинцев предупредили о мощном ветре и дождях 23-24 декабря

09:47, 22 декабря 2019
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В последующие двое суток в Карпатах возможно существенное осложнение погодных условий.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

По данным «Укргидрометцентра», в течение 23-24 декабря в западных областях значительные дожди, в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м/сек.

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Соответствующее предупреждение появилось на сайте ГСЧС. Отмечается, что в последующие двое суток в Карпатах возможно существенное осложнение погодных условий. Ожидается сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Погода может привести к нарушению и местами прекращению движения транспорта на дорогах Карпатского региона.

Напомним, погода в Украине сегодня, 22 декабря, будет теплой и дождливой. Ветер будет южным, временами порывистым и даже сильным.

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Теги: #погода#Карпаты
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