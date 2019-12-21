Готовьте зонты: завтра по всей Украине дожди, местами до +15 (карта)
В Киеве 22 декабря – +8...+10 градусов, возможны кратковременные дожди.
Погода в Украине в воскресенье, 22 декабря, будет теплой и дождливой. Ветер будет южным, временами порывистым и даже сильным.
В Украине в выходные ожидается новое повышение температуры воздуха. Об этом пишет украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук.
Погода на выходные: в Украину придут дожди и весеннее тепло (карта)
Теплее всего будет в Крыму. Там воздух прогреется до внезапных в декабре +13...+15 градусов. Да и вообще на побережьях морей, не следует ожидать, что температура воздуха упадет ниже +12...+14 градусов.
Немного прохладнее будет на Севере. В частности, на Волыни, Ровенщине, Житомирщине и Сумщине столбики термометров замрут на отметке в +8...+10 градусов.
"Дожди в воскресенье распространятся на большую часть территории Украины. Ветер задует с юго-запада и временами будет порывистым, сильным", – отмечает Диденко.
В Киеве 22 декабря – +8...+10 градусов, возможны кратковременные дожди.
Ветер будет южным, порывы до 7 – 12 метров в секунду.
Прогноз погоды на воскресенье, 22 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +9...+11
Львов – +9...+11
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +8...+10
Ровно – +8...+10
Житомир – +8...+10
Винница – +9...+11
Одесса – +12...+14
Николаев – +12...+14
Херсон – +12...+14
Симферополь – +13...+15
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +9...+11
Сумы - +8...+10
Полтава – +10...+12
Днепр – +10...+12
Запорожье – +9...+11
Донецк – +9...+11
Луганск – +8...+10
Харьков – +10...+12
Киев – +8...+10
- Винница+7°... +2°
- Днепр+8°... +7°
- Донецк+5°... +1°
- Житомир+8°... +2°
- Запорожье+7°... +6°
- Ивано-Франковск+12°... +4°
- Киев+10°... +2°
- Кировоград+10°... +6°
- Луганск+6°... +1°
- Луцк+10°... +5°
- Львов+12°... +7°
- Николаев+12°... +9°
- Одесса+10°... +7°
- Полтава+8°... +7°
- Ровно+9°... +4°
- Симферополь+13°... +10°
- Сумы+4°... +3°
- Тернополь+8°... +4°
- Харьков+4°... +3°
- Херсон+13°... +10°
- Хмельницкий+7°... +3°
- Черкассы+9°... +2°
- Чернигов+9°... +2°
- Черновцы+8°... +2°