Готовьте зонты: завтра по всей Украине дожди, местами до +15 (карта)

16:45, 21 декабря 2019
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В Киеве 22 декабря – +8...+10 градусов, возможны кратковременные дожди.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Погода в Украине в воскресенье, 22 декабря, будет теплой и дождливой. Ветер будет южным, временами порывистым и даже сильным.

В Украине в выходные ожидается новое повышение температуры воздуха. Об этом пишет украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук.

Погода на выходные: в Украину придут дожди и весеннее тепло (карта)

Теплее всего будет в Крыму. Там воздух прогреется до внезапных в декабре +13...+15 градусов. Да и вообще на побережьях морей, не следует ожидать, что температура воздуха упадет ниже +12...+14 градусов.

Немного прохладнее будет на Севере. В частности, на Волыни, Ровенщине, Житомирщине и Сумщине столбики термометров замрут на отметке в +8...+10 градусов.

"Дожди в воскресенье распространятся на большую часть территории Украины. Ветер задует с юго-запада и временами будет порывистым, сильным", – отмечает Диденко.

В Киеве 22 декабря – +8...+10 градусов, возможны кратковременные дожди.

Ветер будет южным, порывы до 7 – 12 метров в секунду.

Прогноз погоды на воскресенье, 22 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +9...+11

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +8...+10

Ровно – +8...+10

Житомир – +8...+10

Винница – +9...+11

Одесса – +12...+14

Николаев – +12...+14

Херсон – +12...+14

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +9...+11

Сумы - +8...+10

Полтава – +10...+12

Днепр – +10...+12

Запорожье – +9...+11

Донецк – +9...+11

Луганск – +8...+10

Харьков – +10...+12

Киев – +8...+10

Прогноз погоды на воскресенье, 22 декабря, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды на воскресенье, 22 декабря, от Укргидрометцентра

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Теги: #прогноз погоды#погода в Украине#дождь в Украине
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