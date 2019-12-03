Сильный ветер, скользкие дороги и метель: как в Украине встречают первый снег (видео)

Больше всего зимнюю атаку ощутили жители Харьковщины.

Сильный ветер, скользкие дороги и метель – в Украину пришла настоящая зима.

Киев уже сковали пробки, а в сети продолжают появляться видео снежных заносов из регионов.

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Больше всего зимнюю атаку ощутили жители Харьковщины. За минувшую ночь там выпало около 10 см снега. Горожане самостоятельно "откапывают" машины от снега и расчищают дорожки во дворах.

Горные районы Карпат также засыпало снегом, в некоторых местах намело до 50 сантиметров снега.

В Полтавской области из сугробов вытащили 12 грузовых автомобилей.

На автодорогах к снегопаду добавилась гололедица, которая спровоцировала множество ДТП. Однако пока проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен.

В ближайшие несколько дней в Украину вместо снегопадов придет антициклон Sarena. Ветер будет с запада, умеренный, порывистый. Температура воздуха ближайшей ночью 0-5 градусов мороза, а завтра днем в Украине от 3 мороза до 2 тепла.

Напомним, во вторник, 3 декабря, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.