В Карпатах намело до полуметра снега (фото)

15:14, 2 декабря 2019
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На станции Драгобрат намело 10 см снега.

Карпаты заметает снегом / snig.info
Карпаты заметает снегом / snig.info

По состоянию на 2 декабря в Карпатах местами намело до 50 см снега.

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Об этом говорится в сообщении на странице Черногорского поисково-спасательного поста в Facebook.

Так, на горе Поп Иван Черногорский высота снежного покрова составляет 20-30 см, местами до 50 см.

В то же время на странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах" сообщается, что по состоянию на утро на снеголавинной станции Пожижевская высота снежного покрова составила 10-15 см, на станции Драгобрат - 10 см.

Напомним, 2-3 декабря в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #снег#погода
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