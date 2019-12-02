В Карпатах намело до полуметра снега (фото)
На станции Драгобрат намело 10 см снега.
По состоянию на 2 декабря в Карпатах местами намело до 50 см снега.
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Об этом говорится в сообщении на странице Черногорского поисково-спасательного поста в Facebook.
Так, на горе Поп Иван Черногорский высота снежного покрова составляет 20-30 см, местами до 50 см.
В то же время на странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах" сообщается, что по состоянию на утро на снеголавинной станции Пожижевская высота снежного покрова составила 10-15 см, на станции Драгобрат - 10 см.
Напомним, 2-3 декабря в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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