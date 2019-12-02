Погода на неделю: в Украину идут снегопады и похолодание (карта)

12:00, 2 декабря 2019
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Снегопады ожидаются во вторник.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине похолодает, во вторник ожидаются снегопады.

В понедельник в Украине без осадков. На юге до +7°, в остальных регионах до -1°...+4°.

Прогноз на 2 декабря / УНИАН
Прогноз на 2 декабря / УНИАН

Во вторник в Украине пройдет снег. Температура днем на юге до +7°.

Прогноз на 3 декабря / УНИАН
Прогноз на 3 декабря / УНИАН

В среду, 4 декабря, без осадков. Самая теплая погода будет на юге и западе до +3°. В остальных регионах до -2°...+1°.

Прогноз на 4 декабря / УНИАН
Прогноз на 4 декабря / УНИАН

В четверг в Украине переменная облачность. Ночью по стране температура -7°…-2°, днем до +6°.

Прогноз на 5 декабря / УНИАН
Прогноз на 5 декабря / УНИАН

В пятницу будет солнечно. Днем на юге до +8°, в остальных регионах до +6°.

Прогноз на 6 декабря / УНИАН
Прогноз на 6 декабря / УНИАН

7 и 8 декабря в Украине без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -2°, на остальной территории -1°…+2°. Днем температура по стране +2°...+10°. В воскресенье ночью на западе и юге температура до -1°, днем в Украине от +2° до +9°.

Прогноз на 7 декабря / УНИАН
Прогноз на 7 декабря / УНИАН
Прогноз на 8 декабря / УНИАН
Прогноз на 8 декабря / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

2 декабря - пророка Авдея Бережного. На Авдея метель дорогу заметает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет. Прилетели птицы с севера - к ранним холодам.

Сильные снегопады и гололедица: в Украине объявили штормовое предупреждение

3 декабря - Прокла. До Прокла не жди от дороги прока - ездить по ней одна морока. Если запел снегирь, а сорока лезет под стреху - быть вьюге. 

4 декабря - Введение в храм Пресвятой Богородицы. В церковном календаре это один из крупнейших праздников. Как будет на Введение в следу вода, то на Юрия трава. Как ляжет глубокая зима, то готовь глубокие закрома. Похолодало в этот день - зима будет суровой.

5 декабря - Прокопия. Прокоп по снегу ступает - дорогу копает. Пришел Прокоп - разрыл сугроб. Прокоп дорожку прокопал, а Екатерина (7 декабря) закатала. В этот день заглядывали и в птичьи гнезда: если в них много пуха, сухой травы и соломы - к холодной зиме.

6 декабря - Митрофана. Если на Митрофана моросит снег и северный ветер, то 6 июня будет ветер с севера и дождь побрызгает.

7 декабря - Екатерины. Если на Екатерину холодно, то будет голодно. Екатерина по воде, то Рождество по льду. Ясная погода на Екатерину - к холодной зиме.

8 декабря - святого Климентия, Папы Римского. В этот день зима клин клином вышибает. В Климентьев день мороз насыпал белых роз (снега). А вот если петухи рано запели в этот день - быть скорой оттепели. 

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#погода
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