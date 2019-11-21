Калифорния пострадала от пожаров и наводнения

На юге Калифорнии прошел первый за осень сильный дождь

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Американский штат Калифорния пострадал одновременно от пожаров и наводнения.

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На севере штата из-за сильного ветра объявлено о чрезвычайной пожароопасности, из-за чего без электроснабжения могут остаться сотни тысяч домов, передает Stormnews со ссылкой на телекомпанию CBS.

В то же время на юге Калифорнии прошел первый за осень сильный дождь, который привел к наводнениям и закрытию дорог в округах Сан-Бернардино и Риверсайд. Могут быть подтоплены населенные пункты.

В округе Лос-Анджелес опасаются селей в районах, пострадавших от природных пожаров. А в горах ожидаются сильные снегопады на высоте более 2 км.

Напомним, в итальянской области Тоскана из-за наводнения, вызванного проливными дождями, объявили чрезвычайное положение.