Калифорния пострадала от пожаров и наводнения
На юге Калифорнии прошел первый за осень сильный дождь
Американский штат Калифорния пострадал одновременно от пожаров и наводнения.
Сидней накрыл дым от лесных пожаров
На севере штата из-за сильного ветра объявлено о чрезвычайной пожароопасности, из-за чего без электроснабжения могут остаться сотни тысяч домов, передает Stormnews со ссылкой на телекомпанию CBS.
В то же время на юге Калифорнии прошел первый за осень сильный дождь, который привел к наводнениям и закрытию дорог в округах Сан-Бернардино и Риверсайд. Могут быть подтоплены населенные пункты.
В округе Лос-Анджелес опасаются селей в районах, пострадавших от природных пожаров. А в горах ожидаются сильные снегопады на высоте более 2 км.
Напомним, в итальянской области Тоскана из-за наводнения, вызванного проливными дождями, объявили чрезвычайное положение.
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