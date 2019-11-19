Итальянская Тоскана пострадала от наводнения
В Тоскане объявили чрезвычайное положение.
В итальянской области Тоскана из-за наводнения, вызванного проливными дождями, объявили чрезвычайное положение.
Испанию накрыли снегопады и наводнения
Предположительно, ущерб от наводнения составит несколько миллионов евро, сообщает Euronews.
В то же время самый высокий, красный, уровень опасности объявлен в Эмилии-Романье из-за ожидаемых там ливней и гроз, которые снова могут спровоцировать разлив рек. В Модене и Болонье эвакуированы сотни людей. Прервано местное железнодорожное сообщение. В сельской местности в минувшие сутки полиция, карабинеры и сотрудники Гражданской защиты провели около ста спасательных операций.
Напомним, в Венеции 17 ноября после двух приливов вода опять поднялась до 1 метра 50 сантиметров.
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