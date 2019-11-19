Итальянская Тоскана пострадала от наводнения

10:55, 19 ноября 2019
11
0

В Тоскане объявили чрезвычайное положение.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В итальянской области Тоскана из-за наводнения, вызванного проливными дождями, объявили чрезвычайное положение.

Испанию накрыли снегопады и наводнения

Предположительно, ущерб от наводнения составит несколько миллионов евро, сообщает Euronews

В то же время самый высокий, красный, уровень опасности объявлен в Эмилии-Романье из-за ожидаемых там ливней и гроз, которые снова могут спровоцировать разлив рек. В Модене и Болонье эвакуированы сотни людей. Прервано местное железнодорожное сообщение. В сельской местности в минувшие сутки полиция, карабинеры и сотрудники Гражданской защиты провели около ста спасательных операций.

Напомним, в Венеции 17 ноября после двух приливов вода опять поднялась до 1 метра 50 сантиметров.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Италия#погода#наводнение
Читайте также
"Бабушка отвяжет": скандальный актер Панин "сделал" из дочери собаку (видео) "Бабушка отвяжет": скандальный актер Панин "сделал" из дочери собаку (видео)
"Денежное" полнолуние 12 ноября 2019: как оно повлияет на знаки Зодиака "Денежное" полнолуние 12 ноября 2019: как оно повлияет на знаки Зодиака
Астролог назвал три знака Зодиака, которым сказочно повезет на этой неделе Астролог назвал три знака Зодиака, которым сказочно повезет на этой неделе
В оккупированном Крыму назрела необратимая экокатастрофа В оккупированном Крыму назрела необратимая экокатастрофа
Потап получил именную табличку на "Аллее звезд" в Киеве (фоторепортаж) Потап получил именную табличку на "Аллее звезд" в Киеве (фоторепортаж)
Женщины назвали идеальный размер члена Женщины назвали идеальный размер члена
Что делать, если у партнера большой член (18+) Что делать, если у партнера большой член (18+)
Погода в Украине
Виргиния, США
+5°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
74 %
747 мм
2.7 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять