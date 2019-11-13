Высокая вода затопила Венецию (фото, видео)
Во многих гостиницах туристам предлагают одноразовую непромокаемую обувь до колен.
Во вторник, 12 ноября, из-за сильных дождей затопило большую часть Венеции (Италия).
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Местным жителям и туристам пришлось надеть высокие сапоги и ходить по специальным пешеходным дорожкам, проложенными над водой, передает Euronews.
Вода поднялась до уровня 1,27 м. Затопило многие кафе и магазины, по распоряжению властей из соображений безопасности в городе были закрыли детские сады.
Во многих гостиницах туристам предлагают одноразовую непромокаемую обувь до колен.
Отмечается, что в последние дни почти по всей Италии шли дожди, и в ближайшее время на северо-востоке страны улучшения погоды не ожидается.
La devastazione che ha portato alla sospensione totale del servizio di navigazione ?— AVM/Actv Venezia (@muoversivenezia) 12 ноября 2019 г.
?web#muoversivenezia#BeStrong ?@LuigiBrugnaro@comunevenezia@Emergenza24@veneziaunicapic.twitter.com/LNWQMAPJPr
Напомним, в итальянской Генуе над Лигурийским морем прошел водяной смерч.
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