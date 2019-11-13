Высокая вода затопила Венецию (фото, видео)

Во многих гостиницах туристам предлагают одноразовую непромокаемую обувь до колен.

Наводнение в Венеции / REUTERS

Во вторник, 12 ноября, из-за сильных дождей затопило большую часть Венеции (Италия).

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Местным жителям и туристам пришлось надеть высокие сапоги и ходить по специальным пешеходным дорожкам, проложенными над водой, передает Euronews.

Вода поднялась до уровня 1,27 м. Затопило многие кафе и магазины, по распоряжению властей из соображений безопасности в городе были закрыли детские сады.

Во многих гостиницах туристам предлагают одноразовую непромокаемую обувь до колен.

Отмечается, что в последние дни почти по всей Италии шли дожди, и в ближайшее время на северо-востоке страны улучшения погоды не ожидается.

Напомним, в итальянской Генуе над Лигурийским морем прошел водяной смерч.