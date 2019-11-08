В Италии пронесся водяной смерч (видео)
Водяные смерчи - нередкое явление в средиземноморских районах.
В итальянской Генуе над Лигурийским морем прошел водяной смерч.
От шторма и наводнений пострадали юг Франции и север Италии (видео)
Губернатор Лигурии Джованни Тоти написал в своем Twitter, что запланированные в этот день фейерверки на Piazza de Ferrari будут отложены из-за погоды, передает Euronews.
Отмечается, что водяные смерчи - нередкое явление в средиземноморских районах.
Напомним, на город Каламата в Греции 4 ноября обрушился мощный торнадо.
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