Погода сегодня: украинцев предупредили о сильных порывах ветра
Сегодня днем в Украине скорость порывов ветра составит 15-20 м/с.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о сильных порывах ветра на территории Украины.
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Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Украине порывы ветра составят 15-20 м/с. Осложнение погодных условий отвечает I уровню опасности (желтому).
Напомним, в Украине в воскресенье, 3 ноября, местами будут дожди. Максимальная температура воздуха поднимется до +15.
В Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА призвали жителей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра.
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