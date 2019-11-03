Погода сегодня: украинцев предупредили о сильных порывах ветра

11:23, 3 ноября 2019
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Сегодня днем в Украине скорость порывов ветра составит 15-20 м/с.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о сильных порывах ветра на территории Украины.

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Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Украине порывы ветра составят 15-20 м/с. Осложнение погодных условий отвечает I уровню опасности (желтому).

Напомним, в Украине в воскресенье, 3 ноября, местами будут дожди. Максимальная температура воздуха поднимется до +15.

В Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА призвали жителей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра.

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Теги: #непогода в Украине#сильный ветер
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