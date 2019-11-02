Завтра в Киеве ожидается шквальный ветер 15-20 м/с

14:59, 2 ноября 2019
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Во время сильного ветра рекомендуют закрыть окна домов, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.

Иллюстрация Reuters
Иллюстрация Reuters

В столице 3 ноября ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть; на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, травмировании людей звонить 101 или 103.

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Теги: #Киев#ветер
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