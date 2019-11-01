Погода на выходные: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (карта)

Дожди ожидаются в западных и северных областях.

На выходных в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН

На выходных в Украине потеплеет, в западных и северных областях пройдут дожди.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +5°, днем +7°. В воскресенье пройдет дождь, +9°...+14°.

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Во Львове в субботу ожидаются осадки, ночью +2°, днем +8°. В воскресенье пройдет ливень, +8°…+14°.

В Луцке в субботу ночью +4°, днем +6°, без осадков. В воскресенье ночью +9°, днем +12°, пройдет дождь.

В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +4°...+9°. В воскресенье до +14°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +8°, днем +11°. В воскресенье +11°...+14°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -4°, днем +5°. В воскресенье 0°...+4°, переменная облачность.

Прогноз на 2 ноября / УНИАН

Прогноз на 3 ноября / УНИАН

Погода в Днепре: в субботу без осадков, температура ночью -1°, днем +4°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +2°...+6°.

В Симферополе завтра небольшая облачность, -2°...+9°. В воскресенье +8°...+14°, солнечно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью -3°, днем +4°. В воскресенье без осадков, температура до +6°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем +6°. В воскресенье температура до +7°, без осадков.

В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью -7°, днем +6°. В воскресенье -3°...+7°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +5°. В воскресенье ливень, ночью +6°, днем +10°.

В Моршине на Львовщине в субботу ожидаются осадки, ночью +4°, днем +11°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +7°, днем до +14°.

В Трускавце в субботу пройдет дождь, температура до +10°. В воскресенье температура до +15°, ливень.

В Сваляве завтра ожидаются осадки, +5°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +8°…+12°.

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