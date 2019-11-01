Погода на выходные: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (карта)
Дожди ожидаются в западных и северных областях.
На выходных в Украине потеплеет, в западных и северных областях пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +5°, днем +7°. В воскресенье пройдет дождь, +9°...+14°.
Погода на сегодня: в Украине будет холодно и без осадков (карта)
Во Львове в субботу ожидаются осадки, ночью +2°, днем +8°. В воскресенье пройдет ливень, +8°…+14°.
В Луцке в субботу ночью +4°, днем +6°, без осадков. В воскресенье ночью +9°, днем +12°, пройдет дождь.
В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +4°...+9°. В воскресенье до +14°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +8°, днем +11°. В воскресенье +11°...+14°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -4°, днем +5°. В воскресенье 0°...+4°, переменная облачность.
Погода в Днепре: в субботу без осадков, температура ночью -1°, днем +4°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +2°...+6°.
В Симферополе завтра небольшая облачность, -2°...+9°. В воскресенье +8°...+14°, солнечно.
Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью -3°, днем +4°. В воскресенье без осадков, температура до +6°.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем +6°. В воскресенье температура до +7°, без осадков.
В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью -7°, днем +6°. В воскресенье -3°...+7°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +5°. В воскресенье ливень, ночью +6°, днем +10°.
В Моршине на Львовщине в субботу ожидаются осадки, ночью +4°, днем +11°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +7°, днем до +14°.
В Трускавце в субботу пройдет дождь, температура до +10°. В воскресенье температура до +15°, ливень.
В Сваляве завтра ожидаются осадки, +5°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +8°…+12°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+6°... -3°
- Днепр+3°... -4°
- Донецк+2°... -9°
- Житомир+7°... -3°
- Запорожье+4°... -4°
- Ивано-Франковск+8°... -5°
- Киев+5°... -3°
- Кировоград+3°... -6°
- Луганск+1°... -9°
- Луцк+7°... -1°
- Львов+7°... -2°
- Николаев+7°... -2°
- Одесса+8°... +2°
- Полтава+3°... -5°
- Ровно+6°... -2°
- Симферополь+5°... -4°
- Сумы+2°... -4°
- Тернополь+6°... -4°
- Харьков+1°... -4°
- Херсон+6°... -2°
- Хмельницкий+6°... -2°
- Черкассы+4°... -3°
- Чернигов+5°... -3°
- Черновцы+8°... -1°