Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ноябрь
Средняя месячная температура в Украине составит 0-8°.
Средняя температура воздуха в северо-западной половине Украины в ноябре будет близкой к норме, на остальной территории - выше нормы.
В Украине сегодня будет холодно, в нескольких городах пройдет снег с дождем (карта)
Такой прогноз погоды на ноябрь опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.
"Средняя месячная температура предполагается 0-8°, в горных районах 6-7° тепла, в северо-западной половине страны около средних многолетних значений, на остальной территории - несколько выше средних многолетних значений", - говорится в сообщении.
Синоптики добавляют, что в течение месяца в Украине выпадет 37-65 мм осадков, в горных районах 66-110 мм, что в пределах средних многолетних значений.
Напомним, в пятницу, 1 ноября, в Украине будет сохраняться холодная погода. На выходных ожидается потепление.
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