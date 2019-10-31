Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ноябрь

15:33, 31 октября 2019
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Средняя месячная температура в Украине составит 0-8°.

Ноябрь в Украине не будет холодным / фото УНИАН
Ноябрь в Украине не будет холодным / фото УНИАН

Средняя температура воздуха в северо-западной половине Украины в ноябре будет близкой к норме, на остальной территории - выше нормы.

В Украине сегодня будет холодно, в нескольких городах пройдет снег с дождем (карта)

Такой прогноз погоды на ноябрь опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.

"Средняя месячная температура предполагается 0-8°, в горных районах 6-7° тепла, в северо-западной половине страны около средних многолетних значений, на остальной территории - несколько выше средних многолетних значений", - говорится в сообщении.

Синоптики добавляют, что в течение месяца в Украине выпадет 37-65 мм осадков, в горных районах 66-110 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Напомним, в пятницу, 1 ноября, в Украине будет сохраняться холодная погода. На выходных ожидается потепление.

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Теги: #погода#погода в Украине в ноябре
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