В Украине завтра будет холодно, в нескольких городах пройдет снег с дождем (видеопрогноз)
Холоднее всего будет на востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 31 октября, в Украине похолодает, в нескольких городах возможен снег с дождем.
Погода на сегодня: в Украине будет холодно, местами пройдут дожди (карта)
Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -7°, днем до +3°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, только в Симферополе возможен снег с дождем. Ночью температура до -4°, днем до +9°.
На западе Украины практически без осадков, в Хмельницком ожидается снег с дождем. Температура ночью до -5°, днем до +7°.
В северных областях переменная облачность. Температура ночью до -3°, днем до +3°. В центре без осадков, температура ночью до -4°, днем до +5°.
Согласно народному прогнозу, 31 октября - день Луки. Пока лист с вишни чисто не опадет, сколько снегу ни падать, все будет таять. Придет Лука - стоят пустые луга.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+5°... -4°
- Днепр+6°... -3°
- Донецк+8°... -5°
- Житомир+4°... -3°
- Запорожье+9°... -2°
- Ивано-Франковск+8°... -5°
- Киев+4°... -6°
- Кировоград+6°... -6°
- Луганск+10°... -5°
- Луцк+6°... -3°
- Львов+8°... -2°
- Николаев+11°... 0°
- Одесса+10°... +3°
- Полтава+4°... -6°
- Ровно+5°... -4°
- Симферополь+12°... +2°
- Сумы+3°... -6°
- Тернополь+7°... -5°
- Харьков+5°... -4°
- Херсон+10°... 0°
- Хмельницкий+5°... -4°
- Черкассы+6°... -5°
- Чернигов+3°... -6°
- Черновцы+8°... -2°