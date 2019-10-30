В Украине завтра будет холодно, в нескольких городах пройдет снег с дождем (видеопрогноз)

Холоднее всего будет на востоке.

Завтра в Украине будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 31 октября, в Украине похолодает, в нескольких городах возможен снег с дождем.

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Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -7°, днем до +3°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, только в Симферополе возможен снег с дождем. Ночью температура до -4°, днем до +9°.

На западе Украины практически без осадков, в Хмельницком ожидается снег с дождем. Температура ночью до -5°, днем до +7°.

В северных областях переменная облачность. Температура ночью до -3°, днем до +3°. В центре без осадков, температура ночью до -4°, днем до +5°.

Согласно народному прогнозу, 31 октября - день Луки. Пока лист с вишни чисто не опадет, сколько снегу ни падать, все будет таять. Придет Лука - стоят пустые луга.

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