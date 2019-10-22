На востоке Китая установилась сильная засуха
В некоторых районах засуха продолжается с июля.
В провинциях Аньхой и Цзянси на востоке Китая запустили механизм экстренного реагирования на стихийные бедствия четвертой степени в связи с сильной засухой.
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Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Государственный комитет по минимизации ущерба от стихийных бедствий и Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР.
В пострадавшие районы были направлены рабочие группы для мониторинга ситуации с засухой и оказания помощи местным службам в работе по ликвидации последствий стихии.
Из-за высоких температур и недостатка осадков с июля в некоторых районах на севере Китая и в среднем и нижнем течении реки Янцзы продолжается засуха.
Напомним, из-за сильной засухи в ряде регионов Чили объявили чрезвычайное положение.
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