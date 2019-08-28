Из-за засухи в ряде регионов Чили объявили чрезвычайное положение (видео)

Летние месяцы в стране оказались на удивление засушливыми.

Иллюстрация / REUTERS

Из-за сильной засухи в ряде регионов Чили объявили чрезвычайное положение.

Читайте также Юго-западный Китай страдает от засухи

Летние месяцы в стране оказались на удивление засушливыми. Из-за нехватки воды в стране массово гибнет скот и уничтожаются урожаи, говорится в сюжете ТСН.

На прилавках не хватает продукции и подскочили цены. В уязвимые регионы власти распорядились поставлять больше питьевой воды и медикаментов.

Напомним, река Висла, которая пересекает Польшу с юга на север, обмелела. Местами уровень воды опустился до 40 см.