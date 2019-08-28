Из-за засухи в ряде регионов Чили объявили чрезвычайное положение (видео)
Летние месяцы в стране оказались на удивление засушливыми.
Из-за сильной засухи в ряде регионов Чили объявили чрезвычайное положение.
Юго-западный Китай страдает от засухи
Летние месяцы в стране оказались на удивление засушливыми. Из-за нехватки воды в стране массово гибнет скот и уничтожаются урожаи, говорится в сюжете ТСН.
На прилавках не хватает продукции и подскочили цены. В уязвимые регионы власти распорядились поставлять больше питьевой воды и медикаментов.
В ряде регионов Чили объявили чрезвычайное положение из-за экстремальной засухи
Напомним, река Висла, которая пересекает Польшу с юга на север, обмелела. Местами уровень воды опустился до 40 см.
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