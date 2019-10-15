"Бабье лето" в Киеве побило уже две температурных рекорда

18:12, 15 октября 2019
32
0

13 октября оказалось самым теплым за все годы наблюдения.

Погода радует киевлян и гостей города осенним теплом / фото УНИАН
Погода радует киевлян и гостей города осенним теплом / фото УНИАН

В субботу, 12 октября, в Киеве началось "бабье лето", которое уже ознаменовалось двумя температурными рекордами.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

В Киеве завтра будет солнечно, температура до +22°

Так, 13 октября в этом году оказалось самым теплым за все годы наблюдения. После полудня в воскресенье столбик термометра поднялся до +23,8°, что на 0,4° выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 2014 году.

Кроме того, среднесуточная температура воздуха 13 октября впервые за 139 лет составила +16,6°, что на 0,4° выше предыдущего рекордного значения для этого дня, которое было отмечено в 1896 году.

"Это первые, но наверное, не последние рекорды нынешней осени", - добавили в обсерватории.

Напомним, по прогнозам синоптиков, погода в Украине в ноябре 2019 года будет нестабильной. Солнце, дождь и снег будут сменять друг друга почти весь месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода в Киеве#погода в Украине
Читайте также
"Бабье лето" в Киеве побило уже две температурных рекорда "Бабье лето" в Киеве побило уже две температурных рекорда
В Калифорнии три человека стали жертвами природных пожаров В Калифорнии три человека стали жертвами природных пожаров
В семи областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В семи областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии увеличилось до 58 человек Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии увеличилось до 58 человек
Синоптики предупреждают о тумане в Украине Синоптики предупреждают о тумане в Украине
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +25° (карта) Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +25° (карта)
В Японии количество жертв тайфуна "Хагибис" возросло до 18 человек В Японии количество жертв тайфуна "Хагибис" возросло до 18 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 11 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
63 %
755 мм
3.2 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять