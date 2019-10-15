"Бабье лето" в Киеве побило уже две температурных рекорда

13 октября оказалось самым теплым за все годы наблюдения.

Погода радует киевлян и гостей города осенним теплом / фото УНИАН

В субботу, 12 октября, в Киеве началось "бабье лето", которое уже ознаменовалось двумя температурными рекордами.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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Так, 13 октября в этом году оказалось самым теплым за все годы наблюдения. После полудня в воскресенье столбик термометра поднялся до +23,8°, что на 0,4° выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 2014 году.

Кроме того, среднесуточная температура воздуха 13 октября впервые за 139 лет составила +16,6°, что на 0,4° выше предыдущего рекордного значения для этого дня, которое было отмечено в 1896 году.

"Это первые, но наверное, не последние рекорды нынешней осени", - добавили в обсерватории.

Напомним, по прогнозам синоптиков, погода в Украине в ноябре 2019 года будет нестабильной. Солнце, дождь и снег будут сменять друг друга почти весь месяц.