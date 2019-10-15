В семи областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

13:03, 15 октября 2019
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Пожарная опасность сохраняется в Донецкой, Луганской, Запорожской, Одесской, Черкасской, Кировоградской и Тернопольской областях.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности / фото ГСЧС
Синоптики предупреждают о пожарной опасности / фото ГСЧС

Во вторник, 15 октября, в семи областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"15 октября в Донецкой, большинстве районов Луганской, Запорожской, Одесской, Черкасской, Кировоградской и Тернопольской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 15 октября, в Украине без осадков, температура до +25°.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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