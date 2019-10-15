В семи областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Пожарная опасность сохраняется в Донецкой, Луганской, Запорожской, Одесской, Черкасской, Кировоградской и Тернопольской областях.
Во вторник, 15 октября, в семи областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"15 октября в Донецкой, большинстве районов Луганской, Запорожской, Одесской, Черкасской, Кировоградской и Тернопольской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 15 октября, в Украине без осадков, температура до +25°.
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