Американский штат Колорадо засыпало снегом (видео)

10:52, 11 октября 2019
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В одном только Денвере произошло 96 ДТП.

Колорадо засыпало снегом / twitter.com/WheatRidgePD
Колорадо засыпало снегом / twitter.com/WheatRidgePD

На американский штат Колорадо обрушился сильный снегопад.

В горах Австралии в разгар весны продолжаются снегопады

Из-за непогоды на дорогах в Денвере и его пригородах произошло множество столкновений машин, в результате чего были закрыты некоторые участки автотрасс, передает Stormnews со ссылкой на телеканал CBS4.

В одном только Денвере произошло 96 ДТП. А под Касл-Роком в трех отдельных авариях столкнулся 21 автомобиль. 

Напомним, на горы американского штата Вашингтон обрушился сильный снегопад.

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Теги: #снег#погода#США
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