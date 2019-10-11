Американский штат Колорадо засыпало снегом (видео)
В одном только Денвере произошло 96 ДТП.
На американский штат Колорадо обрушился сильный снегопад.
В горах Австралии в разгар весны продолжаются снегопады
Из-за непогоды на дорогах в Денвере и его пригородах произошло множество столкновений машин, в результате чего были закрыты некоторые участки автотрасс, передает Stormnews со ссылкой на телеканал CBS4.
В одном только Денвере произошло 96 ДТП. А под Касл-Роком в трех отдельных авариях столкнулся 21 автомобиль.
Cars. Sliding. Everywhere. #snow#COwx#4wx@CBSDenverpic.twitter.com/NhnMOz2ZAe— Mekialaya White (@Mekialaya) October 10, 2019
Напомним, на горы американского штата Вашингтон обрушился сильный снегопад.
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