Американский штат Колорадо засыпало снегом (видео)

В одном только Денвере произошло 96 ДТП.

Колорадо засыпало снегом / twitter.com/WheatRidgePD

На американский штат Колорадо обрушился сильный снегопад.

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Из-за непогоды на дорогах в Денвере и его пригородах произошло множество столкновений машин, в результате чего были закрыты некоторые участки автотрасс, передает Stormnews со ссылкой на телеканал CBS4.

В одном только Денвере произошло 96 ДТП. А под Касл-Роком в трех отдельных авариях столкнулся 21 автомобиль.

Напомним, на горы американского штата Вашингтон обрушился сильный снегопад.