На западе Украины объявлено штормовое предупреждение: ветер до 15-20 м/с
Если вы во время ненастья оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.
Днем 30 сентября в западных областях Украины ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, в высокогорье Карпат - 25-30 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.
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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Основные правила поведения в случае усиления ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Если вы во время ненастья оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев. В случае сильного ветра следует укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; необходимо избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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