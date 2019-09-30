На западе Украины объявлено штормовое предупреждение: ветер до 15-20 м/с

11:23, 30 сентября 2019
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Если вы во время ненастья оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.

Иллюстрация Reuters
Иллюстрация Reuters

Днем 30 сентября в западных областях Украины ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, в высокогорье Карпат - 25-30 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Основные правила поведения в случае усиления ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Если вы во время ненастья оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев. В случае сильного ветра следует укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; необходимо избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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Теги: #погода#шторм
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