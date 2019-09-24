К Бермудам приближается тропический шторм "Джерри"
Шторм обрушится на Бермуды 25 сентября.
Тропический шторм "Джерри" приближается к Бермудским островам.
Бермуды пострадали от урагана "Умберто"
Сейчас он находится в 440 км к юго-западу от них и пока движется в северном направлении со скоростью 13 км, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC)
На островах объявлено предупреждение о тропическом шторме. Ожидается, что "Джерри" обрушится на Бермуды 25 сентября.
Напомним, по меньшей мере 57 человек пострадали в Японии в результате тайфуна "Тапа".
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