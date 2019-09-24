К Бермудам приближается тропический шторм "Джерри"

Шторм обрушится на Бермуды 25 сентября.

Иллюстративное фото / Strange sounds

Тропический шторм "Джерри" приближается к Бермудским островам.

Читайте также Бермуды пострадали от урагана "Умберто"

Сейчас он находится в 440 км к юго-западу от них и пока движется в северном направлении со скоростью 13 км, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC)

На островах объявлено предупреждение о тропическом шторме. Ожидается, что "Джерри" обрушится на Бермуды 25 сентября.

Напомним, по меньшей мере 57 человек пострадали в Японии в результате тайфуна "Тапа".