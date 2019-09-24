В Японии 57 человек пострадали в результате тайфуна "Тапа"
Один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии.
По меньшей мере 57 человек пострадали в Японии в результате тайфуна "Тапа".
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Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на управление пожарной охраны Министерства по административным делам и коммуникациям страны.
Один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии. В префектурах Окинава и Миядзаки в общей сложности 514 жилых домов получили повреждения в результате удара стихии.
"Тапа" 23 сентября двинулся по направлению к акватории у берегов полуострова Ното.
Напомним, тропический шторм "Имельда" привел к наводнениям в американском штате Техас.
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