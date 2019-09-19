Завтра в Украине пройдут дожди, ночью местами похолодает до 0° (видеопрогноз)

По всей стране завтра будет холодно.

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Согласно данным Погода УНИАН, 20 сентября в Украине пройдут дожди, местами ночью похолодает до 0°.

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Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +3°, днем до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +6°, днем до +19°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до 0°, днем до +14°.

В северных областях ожидаются осадки. Температура ночью до +1°, днем до +14°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +2°, днем до +15°.

Согласно народному прогнозу, 20 сентября - Созонта, мученика. В народном календаре 20 сентября - Луковый день. Много одежек на луковицах - быть зиме холодной.

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