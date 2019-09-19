Завтра в Украине пройдут дожди, ночью местами похолодает до 0° (видеопрогноз)
По всей стране завтра будет холодно.
Согласно данным Погода УНИАН, 20 сентября в Украине пройдут дожди, местами ночью похолодает до 0°.
Заморозки, дождь и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +3°, днем до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +6°, днем до +19°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до 0°, днем до +14°.
В северных областях ожидаются осадки. Температура ночью до +1°, днем до +14°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +2°, днем до +15°.
Согласно народному прогнозу, 20 сентября - Созонта, мученика. В народном календаре 20 сентября - Луковый день. Много одежек на луковицах - быть зиме холодной.
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Погода в Украине
- Винница+15°... +4°
- Днепр+16°... +3°
- Донецк+16°... +3°
- Житомир+14°... +5°
- Запорожье+18°... +4°
- Ивано-Франковск+15°... +4°
- Киев+14°... +5°
- Кировоград+16°... +4°
- Луганск+15°... +5°
- Луцк+14°... +4°
- Львов+13°... +3°
- Николаев+21°... +6°
- Одесса+21°... +8°
- Полтава+16°... +5°
- Ровно+14°... +3°
- Симферополь+18°... +10°
- Сумы+15°... +5°
- Тернополь+14°... +4°
- Харьков+15°... +4°
- Херсон+20°... +6°
- Хмельницкий+14°... +4°
- Черкассы+16°... +4°
- Чернигов+14°... +3°
- Черновцы+15°... +5°