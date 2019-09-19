Завтра в Украине пройдут дожди, ночью местами похолодает до 0° (видеопрогноз)

16:30, 19 сентября 2019
114
0

По всей стране завтра будет холодно.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 20 сентября в Украине пройдут дожди, местами ночью похолодает до 0°.

Заморозки, дождь и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +3°, днем до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +6°, днем до +19°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до 0°, днем до +14°.

В северных областях ожидаются осадки. Температура ночью до +1°, днем до +14°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +2°, днем до +15°.

Согласно народному прогнозу, 20 сентября - Созонта, мученика. В народном календаре 20 сентября - Луковый день. Много одежек на луковицах - быть зиме холодной.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь#заморозки
Читайте также
В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +14°. В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +14°.
Завтра в Украине пройдут дожди, ночью местами похолодает до 0° (видеопрогноз) Завтра в Украине пройдут дожди, ночью местами похолодает до 0° (видеопрогноз)
Первый уровень опасности: синоптики предупреждают о заморозках в Украине Первый уровень опасности: синоптики предупреждают о заморозках в Украине
Заморозки, дождь и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра Заморозки, дождь и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Погода на сегодня: в Украине будет холодно, местами пройдут дожди (карта) Погода на сегодня: в Украине будет холодно, местами пройдут дожди (карта)
В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +15° В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +15°
В Киеве началась метеорологическая осень В Киеве началась метеорологическая осень

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 17 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
62 %
760 мм
2.6 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять