Прогноз погоды на завтра: в Украине без осадков, местами жара до +31° (видеопрогноз)

16:30, 12 сентября 2019
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По всей стране завтра будет жарко.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 13 сентября в Украине без осадков, местами температура до +31°.

Синоптики рассказали, когда в Украине похолодает

Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +10°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +13°, днем до +31°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +13°, днем до +26°.

В северных областях будет солнечно. Температура ночью до +14°, днем до +28°. В центре без осадков, температура ночью до +13°, днем до +29°.

Согласно народному прогнозу, 13 сентября - Положение пояса Пресвятой Богородицы. В народном календаре 13 сентября - Куприянов день или Журавлиное вече. Журавли в этот день собираются на болоте "договоренность держать, каким путем-дорогой на теплые воды лететь". 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#жара
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