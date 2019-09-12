Прогноз погоды на завтра: в Украине без осадков, местами жара до +31° (видеопрогноз)
По всей стране завтра будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, 13 сентября в Украине без осадков, местами температура до +31°.
Синоптики рассказали, когда в Украине похолодает
Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +10°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +13°, днем до +31°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +13°, днем до +26°.
В северных областях будет солнечно. Температура ночью до +14°, днем до +28°. В центре без осадков, температура ночью до +13°, днем до +29°.
Согласно народному прогнозу, 13 сентября - Положение пояса Пресвятой Богородицы. В народном календаре 13 сентября - Куприянов день или Журавлиное вече. Журавли в этот день собираются на болоте "договоренность держать, каким путем-дорогой на теплые воды лететь".
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Погода в Украине
- Винница+27°... +10°
- Днепр+29°... +12°
- Донецк+27°... +9°
- Житомир+28°... +10°
- Запорожье+30°... +13°
- Ивано-Франковск+26°... +11°
- Киев+28°... +11°
- Кировоград+28°... +12°
- Луганск+27°... +8°
- Луцк+27°... +12°
- Львов+24°... +11°
- Николаев+29°... +11°
- Одесса+27°... +16°
- Полтава+27°... +13°
- Ровно+26°... +11°
- Симферополь+30°... +12°
- Сумы+27°... +11°
- Тернополь+27°... +12°
- Харьков+28°... +12°
- Херсон+28°... +12°
- Хмельницкий+27°... +12°
- Черкассы+27°... +11°
- Чернигов+28°... +9°
- Черновцы+26°... +14°