К Японии приближается мощный тайфун: отменены сотни авиарейсов
Ожидается, что тайфун Факсай обрушится на Японию в течение суток.
В Японии в связи с приближением тайфуна Факсай отменены более 100 авиарейсов, а также приостановлено движение поездов.
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Об этом сообщает национальная телерадиокомпания NHK.
В частности, отменены рейсы авиакомпаний Japan Airlines, Nippon, AIRDO, Star Flyer, Solaseed Air и Japan Transocean Air 5.
Ожидается, что тайфун Факсай со скоростью ветра до 216 км/ч и ливнями обрушится на Японию в течение суток.
Как сообщал УНИАН, количество жертв урагана Дориан, который обрушился на Багамские острова, выросло до 43 человек.
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