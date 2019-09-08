К Японии приближается мощный тайфун: отменены сотни авиарейсов

Ожидается, что тайфун Факсай обрушится на Японию в течение суток.

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В Японии в связи с приближением тайфуна Факсай отменены более 100 авиарейсов, а также приостановлено движение поездов.

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Об этом сообщает национальная телерадиокомпания NHK.

В частности, отменены рейсы авиакомпаний Japan Airlines, Nippon, AIRDO, Star Flyer, Solaseed Air и Japan Transocean Air 5.

Ожидается, что тайфун Факсай со скоростью ветра до 216 км/ч и ливнями обрушится на Японию в течение суток.

Как сообщал УНИАН, количество жертв урагана Дориан, который обрушился на Багамские острова, выросло до 43 человек.