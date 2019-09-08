Смертоносный ураган "Дориан": количество жертв возросло до 43
Ураган повредил и разрушил около 13 тысяч домов.
Количество жертв урагана Дориан, который обрушился на Багамские острова, выросло до 43 человек.
Об этом сообщает NBC.
«Сорок три это официальное число погибших, многие пропали без вести, и ожидается, что это число значительно возрастет», — сказала Эрика Уэллс Кокс, пресс-секретарь премьер-министра Хьюберта Минниса.
Ураган "Дориан" ослаб до первой категории
Ураган повредил и разрушил около 13 тысяч зданий. Под водой оказалась часть территории островов.
1 сентября ураган Дориан обрушился на Багамские острова.
Урагану была присвоена наивысшая, пятая категория. На данный момент он ослаб до первой категории.
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