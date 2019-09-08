Смертоносный ураган "Дориан": количество жертв возросло до 43

Ураган повредил и разрушил около 13 тысяч домов.

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Количество жертв урагана Дориан, который обрушился на Багамские острова, выросло до 43 человек.

Об этом сообщает NBC.

«Сорок три это официальное число погибших, многие пропали без вести, и ожидается, что это число значительно возрастет», — сказала Эрика Уэллс Кокс, пресс-секретарь премьер-министра Хьюберта Минниса.

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Ураган повредил и разрушил около 13 тысяч зданий. Под водой оказалась часть территории островов.

1 сентября ураган Дориан обрушился на Багамские острова.

Урагану была присвоена наивысшая, пятая категория. На данный момент он ослаб до первой категории.