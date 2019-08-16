Украина будет одной из самых холодных стран Европы: синоптик рассказала о погоде на завтра
В воскресенье в Украине начнется потепление.
В субботу, 17 августа, Украина будет одной из самых холодных стран Европы.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, во многих областях похолодает (карта)
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее информации, днем температура воздуха составит +17...+24 градуса. В южной части и на востоке будет теплее, +23...+28 градусов. Сопровождать похолодание будет северо-западный и западный ветер, который усилит ощущение холода на 3-5 градусов.
В воскресенье, 18 августа, в Украине немного потеплеет, ожидается +24...+29, на севере +20...+24 градуса.
В ближайшие выходные вероятность осадков на севере и востоке, местами на Черкасщине, в субботу где-не-где на западе.
Погода в Киеве завтра будет холодной и ветреной, +18...+20 градусов. В воскресенье потеплеет до +23...+24 градусов, без существенных осадков.
19 августа, в понедельник, в Киеве ожидается отличная погода - солнечно и тепло, +25...+27 градусов.
Напомним, на выходных в Украине похолодает, в восточных областях пройдут дожди.
Погода в Украине
- Винница+20°... +11°
- Днепр+29°... +15°
- Донецк+27°... +18°
- Житомир+20°... +12°
- Запорожье+31°... +15°
- Ивано-Франковск+21°... +8°
- Киев+17°... +13°
- Кировоград+22°... +14°
- Луганск+29°... +18°
- Луцк+22°... +11°
- Львов+21°... +9°
- Николаев+26°... +14°
- Одесса+26°... +13°
- Полтава+27°... +15°
- Ровно+21°... +10°
- Симферополь+25°... +16°
- Сумы+29°... +16°
- Тернополь+21°... +9°
- Харьков+33°... +18°
- Херсон+27°... +13°
- Хмельницкий+21°... +10°
- Черкассы+19°... +14°
- Чернигов+18°... +13°
- Черновцы+21°... +12°