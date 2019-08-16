Украина будет одной из самых холодных стран Европы: синоптик рассказала о погоде на завтра

В воскресенье в Украине начнется потепление.

Завтра в Украине похолодает / gloss.ua

В субботу, 17 августа, Украина будет одной из самых холодных стран Европы.

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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее информации, днем температура воздуха составит +17...+24 градуса. В южной части и на востоке будет теплее, +23...+28 градусов. Сопровождать похолодание будет северо-западный и западный ветер, который усилит ощущение холода на 3-5 градусов.

В воскресенье, 18 августа, в Украине немного потеплеет, ожидается +24...+29, на севере +20...+24 градуса.

В ближайшие выходные вероятность осадков на севере и востоке, местами на Черкасщине, в субботу где-не-где на западе.

Погода в Киеве завтра будет холодной и ветреной, +18...+20 градусов. В воскресенье потеплеет до +23...+24 градусов, без существенных осадков.

19 августа, в понедельник, в Киеве ожидается отличная погода - солнечно и тепло, +25...+27 градусов.

Напомним, на выходных в Украине похолодает, в восточных областях пройдут дожди.