Погода на выходные: в Украине сильно похолодает, на востоке пройдут дожди (карта)

12:00, 16 августа 2019
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Местами ночью похолодает до +11°.

На выходных в Украине похолодает / УНИАН
На выходных в Украине похолодает / УНИАН

На выходных в Украине похолодает, в восточных областях пройдут дожди.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +14°, днем +19°. В воскресенье переменная облачность, +13°...+23°.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, во многих областях похолодает (карта)

Во Львове в субботу без осадков, ночью +11°, днем +22°. В воскресенье переменная облачность, +14°…+26°.

В Луцке в субботу ночью +12°, днем +23°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +16°, днем +25°, без осадков. 

В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +11°...+21°. В воскресенье до +23°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +14°, днем +28°. В воскресенье +14°...+28°.

Погода в Харькове: в субботу без осадков, температура ночью +15°, днем +28°. В воскресенье +15°...+26°, облачно с прояснениями.

Прогноз на 17 августа / УНИАН
Прогноз на 17 августа / УНИАН
Прогноз на 18 августа / УНИАН
Прогноз на 18 августа / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +14°, днем +25°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +14°...+25°.

В Симферополе завтра ожидается переменная облачность, +15°...+28°. В воскресенье +13°...+24°, солнечно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают дождь с грозой, температура ночью +16°, днем +29°. В воскресенье без осадков, температура до +27°.

В Краматорске в субботу гроза, температура ночью +13°, днем +29°. В воскресенье температура до +28°, небольшая облачность.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +14°, днем +29°. В воскресенье +16°...+29°, облачно с прояснениями.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +17°. В воскресенье солнечно, ночью +8°, днем +20°.

В Моршине на Львовщине в субботу переменная облачность, ночью +8°, днем +22°. В воскресенье без осадков, ночью +15°, днем до +26°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +23°. В воскресенье температура до +27°, пасмурно.

В Сваляве завтра без осадков, +22°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +12°…+24°.

В Затоке в субботу без осадков, ночью +15°, днем +27°. В воскресенье солнечно, температура до +28°.

В Бердянске завтра без осадков, температура до +29°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +16° …+27°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#похолодание
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