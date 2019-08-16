Погода на выходные: в Украине сильно похолодает, на востоке пройдут дожди (карта)
Местами ночью похолодает до +11°.
На выходных в Украине похолодает, в восточных областях пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +14°, днем +19°. В воскресенье переменная облачность, +13°...+23°.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, во многих областях похолодает (карта)
Во Львове в субботу без осадков, ночью +11°, днем +22°. В воскресенье переменная облачность, +14°…+26°.
В Луцке в субботу ночью +12°, днем +23°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +16°, днем +25°, без осадков.
В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +11°...+21°. В воскресенье до +23°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +14°, днем +28°. В воскресенье +14°...+28°.
Погода в Харькове: в субботу без осадков, температура ночью +15°, днем +28°. В воскресенье +15°...+26°, облачно с прояснениями.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +14°, днем +25°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +14°...+25°.
В Симферополе завтра ожидается переменная облачность, +15°...+28°. В воскресенье +13°...+24°, солнечно.
Жителям Мариуполя на субботу обещают дождь с грозой, температура ночью +16°, днем +29°. В воскресенье без осадков, температура до +27°.
В Краматорске в субботу гроза, температура ночью +13°, днем +29°. В воскресенье температура до +28°, небольшая облачность.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +14°, днем +29°. В воскресенье +16°...+29°, облачно с прояснениями.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +17°. В воскресенье солнечно, ночью +8°, днем +20°.
В Моршине на Львовщине в субботу переменная облачность, ночью +8°, днем +22°. В воскресенье без осадков, ночью +15°, днем до +26°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +23°. В воскресенье температура до +27°, пасмурно.
В Сваляве завтра без осадков, +22°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +12°…+24°.
В Затоке в субботу без осадков, ночью +15°, днем +27°. В воскресенье солнечно, температура до +28°.
В Бердянске завтра без осадков, температура до +29°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +16° …+27°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница+19°... +10°
- Днепр+29°... +15°
- Донецк+30°... +17°
- Житомир+19°... +12°
- Запорожье+30°... +16°
- Ивано-Франковск+21°... +8°
- Киев+18°... +13°
- Кировоград+24°... +12°
- Луганск+29°... +18°
- Луцк+22°... +11°
- Львов+21°... +9°
- Николаев+26°... +14°
- Одесса+28°... +13°
- Полтава+28°... +14°
- Ровно+21°... +10°
- Симферополь+25°... +16°
- Сумы+29°... +15°
- Тернополь+21°... +9°
- Харьков+33°... +17°
- Херсон+27°... +14°
- Хмельницкий+21°... +10°
- Черкассы+23°... +13°
- Чернигов+19°... +13°
- Черновцы+21°... +11°