В Украине сегодня потеплеет, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

Местами температура до +30°.

В Украине сегодня потеплеет / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 7 августа, в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов потеплеет.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +26°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +29°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +30°.

В северных областях без осадков. Температура до +27°. В центре переменная облачность, температура до +29°.

Прогноз на 7 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 7 августа - Анна летняя. Говорили, что "какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова погода после декабря".

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