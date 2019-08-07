В Украине сегодня потеплеет, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

08:01, 7 августа 2019
73
0

Местами температура до +30°.

В Украине сегодня потеплеет / фото УНИАН
В Украине сегодня потеплеет / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 7 августа, в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов потеплеет.

На западе Украины объявили штормовое предупреждение на 7 августа

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +26°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +29°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +30°.

В северных областях без осадков. Температура до +27°. В центре переменная облачность, температура до +29°.

Прогноз на 7 августа / УНИАН
Прогноз на 7 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 7 августа - Анна летняя. Говорили, что "какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова погода после декабря".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#потепление
Читайте также
В Украине сегодня потеплеет, на западе пройдут дожди с грозами (карта) В Украине сегодня потеплеет, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
В Киеве завтра потеплеет, днем температура до +27° В Киеве завтра потеплеет, днем температура до +27°
На западе Украины объявили штормовое предупреждение на 7 августа На западе Украины объявили штормовое предупреждение на 7 августа
Жара возвращается: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра Жара возвращается: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
В Китае 13 человек погибли в результате внезапного наводнения В Китае 13 человек погибли в результате внезапного наводнения
Во многих регионах Украины сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня Во многих регионах Украины сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня
В Киеве сегодня температура до +23°, без осадков В Киеве сегодня температура до +23°, без осадков

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
77 %
749 мм
5.4 м/с
30 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять