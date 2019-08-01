В Украине сегодня без осадков, в большинстве регионов похолодает (карта)

08:02, 1 августа 2019
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Прохладнее всего будет в северных областях.

В Украине сегодня похолодает / фото УНИАН
В Украине сегодня похолодает / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 1 августа в Украине будет без осадков, в большинстве регионов похолодает.

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Прогноз на сегодня. На востоке без осадков, температура до +23°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +32°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до +26°.

В северных без осадков. Температура до +20°. В центре переменная облачность, температура до +24°.

Прогноз на 1 августа / УНИАН
Прогноз на 1 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 1 августа - день Макриды. В народе говорили, что Макрида снаряжает осень, а Анна (7 августа) - зиму, и примечали погоду: хороший день предвещал сухую осень; если идет дождь - осень будет мокрая и сырая. 

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Теги: #погода#похолодание
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