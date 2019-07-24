В Киеве завтра пройдет дождь, температура днем до +24°

Вечером в столице до +19°.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четвер, 25 июля, в Киеве пройдет дождь, температура до +24°.

Читайте также Завтра украинцев ждет практически идеальная погода - синоптик

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +19°. Ветер северный и северо-западный, до 4,8 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:13, а зайдет в 20:54.

Как сообщал УНИАН, 25 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +31°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.