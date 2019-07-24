В Киеве завтра пройдет дождь, температура днем до +24°
Вечером в столице до +19°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четвер, 25 июля, в Киеве пройдет дождь, температура до +24°.
Завтра украинцев ждет практически идеальная погода - синоптик
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +19°. Ветер северный и северо-западный, до 4,8 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:13, а зайдет в 20:54.
Как сообщал УНИАН, 25 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +31°.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +14°
- Днепр+28°... +15°
- Донецк+26°... +15°
- Житомир+25°... +14°
- Запорожье+29°... +16°
- Ивано-Франковск+25°... +14°
- Киев+23°... +15°
- Кировоград+25°... +13°
- Луганск+26°... +16°
- Луцк+25°... +14°
- Львов+23°... +13°
- Николаев+29°... +17°
- Одесса+29°... +17°
- Полтава+25°... +15°
- Ровно+25°... +13°
- Симферополь+27°... +16°
- Сумы+25°... +14°
- Тернополь+24°... +12°
- Харьков+24°... +15°
- Херсон+30°... +16°
- Хмельницкий+25°... +13°
- Черкассы+23°... +13°
- Чернигов+22°... +14°
- Черновцы+25°... +16°
Виргиния, США
+ 21 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:73 %
Давление:751 мм
Ветер: 4.9 м/с
Вероятность осадков:17 %
Восход:06:03
Закат20:28
Видимость:16 км
Фаза луны:
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