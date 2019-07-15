Погода на сегодня: во многих регионах Украины пройдут дожди с грозами (карта)

На юге и востоке будет жарко.

В Украине сегодня пройдут дожди с грозами / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 15 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +28°.

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На востоке без осадков, температура до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +28°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +22°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +22°. В центре пройдут дожди, температура до +27°.

Прогноз на 15 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 15 июля - Фотия. Если появились желтые листья на деревьях - на раннюю осень и зиму.

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