На базе отдыха в Харькове людей привалило деревом (фото)
В результате несчастного случая в Волчанском районе погибла женщина, еще двое отдыхающих получили тяжелые травмы.
На базе отдыха в Волчанском районе Харькова людей привалило деревом, они доставлены в реанимационное отделение в больницу Харькова.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
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Инцидент произошел 28 июня около 14:00 на территории базы отдыха, расположенной в пгт Старый Салтов. В результате порыва ветра на трех отдыхающих упало дерево.
В результате происшествия 48-летняя женщина скончалась 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, из-за осложнения погодных условий в четверг, 27 июня, пострадали два человека в столице и еще один человек погиб на Киевщине.
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