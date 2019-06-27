Погода на День Конституции: дожди принесут в Украину прохладу

Завтра осадки будут ослабевать и прекращаться, однако небольшие дожди местами будут проходить локально.

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Через Украину проходит атмосферный фронт балтийского циклона, из-за которого на День Конституции в Украину придет долгожданная прохлада.

Однако в некоторых регионах сохранится жаркая погода до +30°, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, дожди с территории Украины будет выжимать антициклон Vera, который расположен над Северным морем. Поэтому завтра осадки будут ослабевать и прекращаться, однако небольшие дожди местами будут проходить локально.

"Завтра в большинстве областей Украины температура воздуха составит +18°...+24° градуса. На Юге и Востоке еще на один день задержится жара к +28°...+30°", - говорится в сообщении.

В Киеве на День Конституции будет прохладно. Температура днем максимально поднимется до +22°, ночью температура упадет до +10°.

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