Погода на День Конституции: дожди принесут в Украину прохладу
Завтра осадки будут ослабевать и прекращаться, однако небольшие дожди местами будут проходить локально.
Через Украину проходит атмосферный фронт балтийского циклона, из-за которого на День Конституции в Украину придет долгожданная прохлада.
Однако в некоторых регионах сохранится жаркая погода до +30°, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
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По ее словам, дожди с территории Украины будет выжимать антициклон Vera, который расположен над Северным морем. Поэтому завтра осадки будут ослабевать и прекращаться, однако небольшие дожди местами будут проходить локально.
"Завтра в большинстве областей Украины температура воздуха составит +18°...+24° градуса. На Юге и Востоке еще на один день задержится жара к +28°...+30°", - говорится в сообщении.
В Киеве на День Конституции будет прохладно. Температура днем максимально поднимется до +22°, ночью температура упадет до +10°.
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Погода в Украине
- Винница+28°... +15°
- Днепр+31°... +17°
- Донецк+30°... +18°
- Житомир+29°... +14°
- Запорожье+31°... +19°
- Ивано-Франковск+28°... +14°
- Киев+28°... +15°
- Кировоград+32°... +17°
- Луганск+30°... +18°
- Луцк+27°... +13°
- Львов+26°... +13°
- Николаев+32°... +18°
- Одесса+37°... +20°
- Полтава+31°... +16°
- Ровно+27°... +13°
- Симферополь+31°... +17°
- Сумы+29°... +15°
- Тернополь+28°... +13°
- Харьков+31°... +17°
- Херсон+31°... +19°
- Хмельницкий+27°... +14°
- Черкассы+30°... +16°
- Чернигов+27°... +14°
- Черновцы+33°... +17°