Украинцев в июне ждут длинные выходные: как отдыхаем на День Конституции
В июне украинцев ждут еще одни затяжные выходные. По случаю Дня конституции граждане Украины получат дополнительный выходной.
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День Конституции Украины отмечается в пятницу, 28 июня, поэтому подряд также будет три выходных дня: 28, 29 и 30 июня. 27 июня рекомендуется сделать короткий рабочий день.
Отметим, что 28 июня – День Конституции Украины – является единственным государственным праздником, который закреплен в самой Конституции Украины.
Праздник учрежден в честь принятия Конституции - основополагающего документа высшей юридической силы в стране. Этот документ сменил использующуюся до этого времени Конституции Украинской Советской Социалистической Республики. Верховная рада Украины приняла Конституцию в 1996 году.
Кроме Дня Конституции, на эти июньские выходные выпадает еще один украинский праздник – День молодежи, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июня.
Как сообщал УНИАН, 16 июня в Украине отметили День отца.