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Украинцев в июне ждут длинные выходные: как отдыхаем на День Конституции

06:13, 25 июня 2019
Праздники
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28 июня отмечается День Конституции Украины / УНИАН

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День Конституции Украины отмечается в пятницу, 28 июня, поэтому подряд также будет три выходных дня: 28, 29 и 30 июня. 27 июня рекомендуется сделать короткий рабочий день.

Отметим, что 28 июня – День Конституции Украины – является единственным государственным праздником, который закреплен в самой Конституции Украины. 

Праздник учрежден в честь принятия Конституции - основополагающего документа высшей юридической силы в стране. Этот документ сменил использующуюся до этого времени Конституции Украинской Советской Социалистической Республики. Верховная рада Украины приняла Конституцию в 1996 году.

Кроме Дня Конституции, на эти июньские выходные выпадает еще один украинский праздник –  День молодежи, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июня.  

Как сообщал УНИАН, 16 июня в Украине отметили День отца.

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Теги: #выходные#День Конституции