"Разочарует дождями": народный синоптик дал прогноз погоды на июль

11:06, 27 июня 2019
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Несмотря на жаркий июнь, в целом это лето, по словам народного синоптика, будет прохладнее, чем обычно.

По прогнозу народного синоптика, июль в Украине будет прохладным / фото УНИАН
По прогнозу народного синоптика, июль в Украине будет прохладным / фото УНИАН

Погода в Украине в июле 2019 года будет постоянно меняться. Теплые дни будут чередоваться с прохладными и дождливыми периодами.

Такой прогноз дает народный синоптик Владимир Деркач, сообщают "Факты". По его словам, ждать сильной жары, как в июне, в июле не стоит.

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"В начале первой десятидневки июля не стоит ожидать высоких температур, которых хочется на пике лета. Будет умеренное тепло, без осадков, в середине месяца возможно чередование теплых и прохладных дней. Вторая декада месяца еще больше разочарует дождями и шквалами, а также прохладой, нетипичной для лета. Конец июля не улучшит общую картину: ожидаются осадки, а теплых и погожих дней будет мало", - розповів Деркач.

Несмотря на жаркий июнь, в целом это лето, по словам народного синоптика, будет прохладнее, чем обычно.

Как сообщал УНИАН, в ближайшее время погода в Украине резко изменится из-за атмосферного фронта.

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Теги: #непогода в Украине#погода в июле
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