"Разочарует дождями": народный синоптик дал прогноз погоды на июль
Несмотря на жаркий июнь, в целом это лето, по словам народного синоптика, будет прохладнее, чем обычно.
Погода в Украине в июле 2019 года будет постоянно меняться. Теплые дни будут чередоваться с прохладными и дождливыми периодами.
Такой прогноз дает народный синоптик Владимир Деркач, сообщают "Факты". По его словам, ждать сильной жары, как в июне, в июле не стоит.
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"В начале первой десятидневки июля не стоит ожидать высоких температур, которых хочется на пике лета. Будет умеренное тепло, без осадков, в середине месяца возможно чередование теплых и прохладных дней. Вторая декада месяца еще больше разочарует дождями и шквалами, а также прохладой, нетипичной для лета. Конец июля не улучшит общую картину: ожидаются осадки, а теплых и погожих дней будет мало", - розповів Деркач.
Несмотря на жаркий июнь, в целом это лето, по словам народного синоптика, будет прохладнее, чем обычно.
Как сообщал УНИАН, в ближайшее время погода в Украине резко изменится из-за атмосферного фронта.
Погода в Украине
- Винница+28°... +15°
- Днепр+31°... +17°
- Донецк+30°... +18°
- Житомир+29°... +14°
- Запорожье+31°... +19°
- Ивано-Франковск+29°... +14°
- Киев+28°... +15°
- Кировоград+32°... +17°
- Луганск+30°... +18°
- Луцк+26°... +13°
- Львов+26°... +13°
- Николаев+31°... +18°
- Одесса+37°... +20°
- Полтава+31°... +16°
- Ровно+27°... +12°
- Симферополь+30°... +17°
- Сумы+29°... +15°
- Тернополь+27°... +13°
- Харьков+30°... +17°
- Херсон+31°... +19°
- Хмельницкий+28°... +13°
- Черкассы+30°... +16°
- Чернигов+27°... +14°
- Черновцы+31°... +17°