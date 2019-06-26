Жара в Украине: в некоторых областях объявлен оранжевый уровень пожарной опасности
Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в восьми областях.
В течение 26-27 июня в Украине, кроме западных и большинства районов Житомирской области, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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По данным Укргидрометцентра, оранжевый (предпоследний) уровень пожарной опасности объявлен в восьми областях: Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Сумской.
В Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Черниговской областях и Крыму объявлено І уровень пожарной опасности (желтый).
Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине будет сухая и жаркая погода, температура до +34°.
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