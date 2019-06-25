"Не мерзните": синоптик рассказала, какой будет погода на выходных ко Дню Конституции
Атмосферный фронт, который придет в Украину в четверг, принесет с собой дожди и прохладу.
На День Конституции, 28 июня, в Украину придет долгожданная прохлада. Ее принесет атмосферный фронт, из-за которого на западе и севере страны в четверг пройдут грозовые дожди.
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Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Поскольку фронт - холодный, то в тылу, за фронтом распространится холодный воздух и в течение пятницы, субботы и воскресенья в большинстве областей Украины жара упадет до +18° ... +23°. Готовьте длинные рукава, спать уже можно будет в более приличном виде, и не поддавайтесь на стереотипы. Погодные или любые другие. Не мерзните", - написала Диденко.
Как сообщал УНИАН, в некоторых областях Украины 25 июня объявили штормовое предупреждение.
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