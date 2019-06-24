У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3 балла
Землетрясение произошло в море Банда на глубине около 208 километров.
В море Банда у берегов Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3 балла.
Более 240 тысяч человек пострадали в результате землетрясения в Китае
Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США.
Землетрясение произошло в 288 километрах от острова Саумлаки на глубине около 208 км в 5:53 по киевскому времени. В течении последующих 3 часов возле Индонезии зафиксировали ещё несколько землетрясений магнитудой около 5 баллов.
По данным Государственного бюро метеорологии Австралии, угрозы цунами в результате землетрясения нет.
Информации о жертвах и разрушениях нет.
Как сообщал УНИАН, 21 июня у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2.
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