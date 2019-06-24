Землетрясение произошло в море Банда на глубине около 208 километров.

У берегов Индонезии произошло землетрясение / фото Flickr/ Matt Katzenberger

В море Банда у берегов Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3 балла.

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Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США.

Землетрясение произошло в 288 километрах от острова Саумлаки на глубине около 208 км в 5:53 по киевскому времени. В течении последующих 3 часов возле Индонезии зафиксировали ещё несколько землетрясений магнитудой около 5 баллов.

По данным Государственного бюро метеорологии Австралии, угрозы цунами в результате землетрясения нет.

Информации о жертвах и разрушениях нет.

Геологическая служба США

Как сообщал УНИАН, 21 июня у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2.