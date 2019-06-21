У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

15:03, 21 июня 2019
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Подземные толчки были зафиксированы в 156 км от острова Л'Эсперанс.

Иллюстративное фото / Flickr, Matt Katzenberger
Иллюстративное фото / Flickr, Matt Katzenberger

В пятницу, 21 июня, в берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2.

В результате мощного землетрясения в Японии пострадали 26 человек

Подземные толчки были зафиксированы в 156 км от острова Л'Эсперанс, передает Xinhua со ссылкой на Геологическую службу США. 

Гипоцентр стихии залегал на глубине 35 км. Эпицентр, по предварительным данным, находился в точке с координатами 30,8137 градуса южной широты и 177,4198 градуса западной долготы.

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 17 июня в провинции Сычуань на юго-западе Китая, пострадали более 243 тысяч человек. 

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Теги: #землетрясение#Новая Зеландия
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