У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в 156 км от острова Л'Эсперанс.

Иллюстративное фото / Flickr, Matt Katzenberger

В пятницу, 21 июня, в берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2.

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Подземные толчки были зафиксированы в 156 км от острова Л'Эсперанс, передает Xinhua со ссылкой на Геологическую службу США.

Гипоцентр стихии залегал на глубине 35 км. Эпицентр, по предварительным данным, находился в точке с координатами 30,8137 градуса южной широты и 177,4198 градуса западной долготы.

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 17 июня в провинции Сычуань на юго-западе Китая, пострадали более 243 тысяч человек.