Синоптики предупреждают про шквалы и грозы в некоторых областях Украины
Объявлен I уровень опасности, желтый.
Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в западных, центральных и северных областях Украины и в Одесской области.
Сегодня в Киеве без осадков, температура до +30°
Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"По прогнозам Укргидрометцентра, 24 июня в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине сохранится жаркая погода.
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