Синоптики предупреждают про шквалы и грозы в некоторых областях Украины

Объявлен I уровень опасности, желтый.

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Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в западных, центральных и северных областях Украины и в Одесской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 24 июня в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине сохранится жаркая погода.

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