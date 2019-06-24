Синоптики предупреждают про шквалы и грозы в некоторых областях Украины

09:30, 24 июня 2019
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Объявлен I уровень опасности, желтый.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в западных, центральных и северных областях Украины и в Одесской области.

Сегодня в Киеве без осадков, температура до +30°

Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 24 июня в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине сохранится жаркая погода.

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Теги: #непогода в Украине#грозы и шквалы
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