Аномальная жара в Индии привела к гибели 70 человек

Местами температура превысила +50 градусов.

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По меньшей мере 70 человек погибли из-за жары в индийском штате Бихар.

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15 июня в Бихаре температура воздуха была значительно выше среднего уровня прежних годов, передает Xinhua со ссылкой на NEWS18.

Максимальная температура в некоторых районах штата превысила нормальную отметку более чем на пять градусов Цельсия. В районе Аурангабад погибли 27 человек.

Согласно данным метеорологической службы Индии, в последнее время температура воздуха в Дели, Раджастхане и Уттар-Прадеше превысила +48 градусов, а в некоторых районах температура даже достигла 50,8 градусов.

Напомним, в результате аномальной жары, которая установилась в Японии, погибли четрые человека.