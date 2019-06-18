Аномальная жара в Индии привела к гибели 70 человек
Местами температура превысила +50 градусов.
По меньшей мере 70 человек погибли из-за жары в индийском штате Бихар.
Жаркий июнь установил два температурных рекорда в Киеве
15 июня в Бихаре температура воздуха была значительно выше среднего уровня прежних годов, передает Xinhua со ссылкой на NEWS18.
Максимальная температура в некоторых районах штата превысила нормальную отметку более чем на пять градусов Цельсия. В районе Аурангабад погибли 27 человек.
Согласно данным метеорологической службы Индии, в последнее время температура воздуха в Дели, Раджастхане и Уттар-Прадеше превысила +48 градусов, а в некоторых районах температура даже достигла 50,8 градусов.
Напомним, в результате аномальной жары, которая установилась в Японии, погибли четрые человека.
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