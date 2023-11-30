Это уже будет третий циклон за последнюю неделю.

В Украине с началом зимы ожидается приход очередного циклона. Об этом предупреждает известный синоптик Наталья Диденко.

"1-го декабря в Украине выходит следующий эпизод сериала "Южный циклон"", - с юмором сообщила она.

По данным Натальи Диденко, этот очередной циклон принесет нам мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, дождь, порывистый ветер и... потепление.

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"На юге Украины повышение температуры воздуха до +15 градусов!"- отметила синоптик.

Циклоны в Украине - что известно

Циклон, который ожидается 1 декабря, будет уже третьим в Украине за последнюю неделю. Первый бушевал в нашей стране 26-27 ноября. Он оказался на удивление мощным и разрушительным.

Так, по последним данным, жертвами непогоды стали 12 человек да еще 23 человека, среди которых двое детей, пострадали. В Одессе ветер был такой силы, что повалил 100-метровую трубу котельной, в результате чего тысячи жителей остались без тепла.

Второй циклон бушевал в Украине в ночь на 29 ноября. Он принес к нам метели и дожди, однако уже не был таким разрушительным, как предыдущий.

Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич предупреждает, что впоследствии такие циклоны с ураганным ветром могут образовываться все чаще в Азово-Черноморском регионе.

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