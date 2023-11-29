30 ноября в Украине будет небольшая облачность / фото Helga Ulbing, Pixabay

Осень 2023 распрощается с украинцами преимущественно сухой, но холодной погодой. Об этом сообщает Погода УНИАН. 30 ноября снег ожидается лишь местами на западе страны. На остальной же территории будет сухо и немного облачно. На юге страны похолодает, благодаря чему температурные контрасты чуть сгладятся. Холоднее всего днем будет на крайнем севере - до -3°, а теплее всего - в Одесской области, где столбики термометров покажут +8°.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем +1°.
  • Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -8°, днем 0°, снег.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью -8°, днем -1°.
  • В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -8°, днем -1°.
  • В Тернополе 30 ноября ночью будет -8°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
  • В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью -8°, днем -1°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -8°, днем +2°, снег.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +1°, пасмурно, небольшой снег.
  • В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -5°, днем +3°.
  • В Виннице завтра будет -6°...+1°, небольшая облачность.
  • В Житомире в четверг будет ночью -5° днем 0°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -6°...-3°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем 0°.
  • В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем +1°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -3°...0°.
  • В Одессе 30 ноября - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +8°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет -3°, днем +2°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +2°.
  • В Запорожье температура ночью -2°, днем +1°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит -4°...-2°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем 0°.
  • В Днепре температура ночью будет -3°, днем 0°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +2°...+6°.
  • В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -1°, днем +1°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +3°, днем -2°.
30 ноября на юге Украины похолодает / фото УНИАН

Приметы погоды 30 ноября

Погода в этот день указывает на то, какой будет погода этой зимой.

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