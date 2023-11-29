В четверг осадки практически покинут Украину, однако температура снизится.

Осень 2023 распрощается с украинцами преимущественно сухой, но холодной погодой. Об этом сообщает Погода УНИАН. 30 ноября снег ожидается лишь местами на западе страны. На остальной же территории будет сухо и немного облачно. На юге страны похолодает, благодаря чему температурные контрасты чуть сгладятся. Холоднее всего днем будет на крайнем севере - до -3°, а теплее всего - в Одесской области, где столбики термометров покажут +8°.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем +1°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -8°, днем 0°, снег.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -8°, днем -1°.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -8°, днем -1°.

В Тернополе 30 ноября ночью будет -8°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью -8°, днем -1°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -8°, днем +2°, снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +1°, пасмурно, небольшой снег.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -5°, днем +3°.

В Виннице завтра будет -6°...+1°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью -5° днем 0°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -6°...-3°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем 0°.

В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем +1°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -3°...0°.

В Одессе 30 ноября - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +8°.

В Херсоне в четверг ночью будет -3°, днем +2°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +2°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +1°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -4°...-2°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем 0°.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем 0°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +2°...+6°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -1°, днем +1°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +3°, днем -2°.

Приметы погоды 30 ноября

Погода в этот день указывает на то, какой будет погода этой зимой.

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