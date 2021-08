Слушает независимая: чуть более 30-ти лучших музыкальных альбомов Украины от 90-х до сегодня

"Поплакала, і знов фіалка розцвіла…", "Наркомани на городі…", "Та-та-та-танці!", "Лиш вона, лиш вона, сидітиме сумна…", "Наша маленькая стая уходит в небо...". Украинцы действительно очень певучая нация. УНИАН все лето слушал и переслушивал известные сейчас и немного подзабытые хиты, чтобы собрать список 30+ лучших музыкальных альбомов Украины от 90-х до сегодня.

Не знаем, как у вас, а в нашей редакции всегда есть музыка. Обычно у каждого в наушниках своя. Но бывают треки, которые слушали, слушают и – хочется верить – будут слушать все.

Ко Дню Независимости Украины УНИАН взялся собрать тридцать лучших музыкальных альбомов страны. По крайней мере, попытался выделить те, которые оказали влияние на развитие нашей эстрады (а также на мозги и формирование музыкальных вкусов украинцев). Для этого редакция расспросила знатоков украинского шоу-бизнеса – продюсера, композитора, в прошлом музыкального журналиста (именно он более 30 лет назад первым использовал в прессе фразу "украинский шоу-бизнес") Александра Ягольника, музыкального эксперта, основателя и руководителя коммуникационного агентства Edit PR Дениса Козловского и музыкального эксперта, директора музыкальной PR-агентства "Много воды" Александра Вареницу, и "приправила" список собственными любимцами разных лет (недаром же музыкально ностальгировали все лето).

Конечно, на цвет и вкус товарищей нет, поэтому перечень, который мы представили ниже, довольно субъективный. Но мы уверены, что среди этих альбомов вы точно увидите какой-то, задевающий, как говорится, за живое.

Для культовой украинской группы и, соответственно, украинской сцены это был знаковый альбом, который пересек границы. В начале 90-х его знали и слушали не только в Украине, а в диаспоре и в России. Более того, этот альбом дважды переиздавался – в 1996-м и 2004-м годах, поэтому на нем буквально "выросли" несколько поколений украинцев, заслушивая его "до дыр".

Легендарный альбом и песня. Группа "ВВ" сделал особый вклад в расцвет рок-н-ролла. В свое время Олег Скрипка рассказывал об этом альбоме: "Танці" познакомили остальные города Советского Союза с многообещающими дебютантами из Киева. Самиздатовская запись "Танцев" вошла в список "100 лучших альбомов советского рока"".

В этот пункт нашего перечня мы вынесли несколько альбомов, ведь все они стали ответом на общественный запрос. После фестивалей "Червона рута-89" и "Червона рута – 91" Украина была потрясена количеством талантливых артистов и их высоким профессиональным уровнем. Как следствие - украинский кассетный рынок начал нуждаться в украинских звукозаписях. Радиостанции и дискотеки зазвучали на украинском. Молодые звезды начали попадать на телевидение. В частности, Руся в эти годы стала буквально "украинской Мадонной" - она собирала стадионы и большие залы, а треки в ее исполнении звучали из "каждого утюга".

Если предыдущий пункт нашего списка посвящен поп-исполнителям, то в этот вошли рокеры. Традиция украинского рока существовала и до получения Украиной независимости, впрочем, речь шла об андеграунде. Индустрии, как таковой, не было. В начале 90-х фестивальное движение открыло стране замечательных рок-исполнителей. Эта музыка стала отражением образа жизни молодого человека, который внезапно оказался в новой стране. Причем рок украинцам заходил, независимо от того, на каком языке звучал. В частности, "Табула раса" и "Братья Карамазовы" пели на русском, но артистов радушно принимали на западе страны. "Маленькая стая" последних - бесспорный хит 90-х.

Более того, некоторые рок-песни начала 90-х настолько популярны, что получили славу почти народных. В частности, песню 1995 года группы "Плач Єремії" "Вона " молодежь вопит летними ночами до сих пор. А перепев "Мертвий Півень" песни "Франсуа" в 1996-м, по нашему мнению, стал популярнее оригинала.

Этот альбом сделал Александра Пономарева безоговорочной "звездой номер один". В том числе благодаря его вкладу, в Украине наблюдался расцвет фан-движения – у Пономарева был самый мощный фан-клуб. Все девушки Украины влюблялись в Александра.

После того, как вышеупомянутая Руся на вершине своего триумфа получила предложение переехать жить в Торонто, писать там музыку и выступать для диаспоры, и согласилась на это, ниша поп-королевы долго оставалась вакантной. Это место могла бы, наверное, занять Таисия Повалий, которая в 1993 году одержала победу на фестивале "Славянский базар", но... на горизонте появилась Ирина Билык. В 90-е она ломала стереотипы и была в авангарде молодой украинской эстрады. Певица доказала, что украинские артисты могут быть популярными гастролерами, как и московские "звезды". Аналогичная ситуация с Натальей Могилевской. Ее альбом "Ла-ла-ла" в свое время побил рекорды продаж и разошелся 1,5 миллионами копий.

Составляя этот список, мы не могли не вспомнить группы-оригиналы. Так, Фантом-2 выступал в стиле техно (причем, на одной сцене с известными DJ BoBo и Bad Boys Blue) и легко собирал стадионы. Их альбом "Звездные войны" разошелся в более чем 1 миллион экземпляров, а клип на песню "Двое" неоднократно побеждал в различных хит-парадах. Аква Віта тоже были весьма оригинальными. Избрав жанр евродэнс, они стали новым словом в современной украинской музыке. Такую в середине 90-х в Украине не выполнял никто. Green Grey – мало того, что объединили в своем творчестве хип-хоп и рок, первыми в историй украинской музыкальной индустрии получили награду MTV Europe Music Awards (в 1996 году в Лондоне). Вхід у змінному взутті – кроме интересного названия, имел и интересное звучание. Их стиль-рэп-совсем не присущ Украине 90-х, но песни получили большую популярность среди молодежи. The Вйо в начале своей карьеры и сами не знали, какую музыку играют. Оказалось – поп-регги. Их "Зори" - настоящий гимн украинских растафари. Зато группа Іграшки (украинская ABBA) в альбоме "Ромашки" блестяще пропагандировали здоровый образ жизни, спорт, в частности, джиу-джитсу.

Дебютный студийный альбом группы был первым мощным рок-прорывом в стране, которая до этого увлекалась поп-музыкой.

Не исключаем, что название первого альбома Русланы вы можете не вспомнить, но песню "Рассвет" из него – всегда. Этот альбом-не только дебютная работа певицы, которая в 2000-х выигрывает Евровидение. Этот альбом-начало популяризации живого звука на концертах.

Среди звезд "Территории А" Юрко Юрченко, его альбом "Я йду", был особенно ярким. (В середине 90-х Юрко Юрченко был очень популярным певцом среди украинских тинейджеров, "Я йду" - культовый хит 90-х, - УНИАН).

Что же касается Ани Лорак, то "Я вернусь" - второй ее альбом, и первый в сотрудничестве с продюсером Юрием Фалесой. Сингл "Я вернусь" и клип на эту песню сделали Каролину знаменитой.

Триумф Константина Меладзе как композитора и продюсера, этот альбом на целое десятилетие установил моду на девичьи группы и определил, как должна звучать поп-музыка не только в Украине, но и в целом на постсоветском пространстве. Группа дала начало и известным соло-работам певиц, которые в разные годы были его участниками. В частности можно вспомнить Алену Винницкую и Светлану Лободу, сделавших успешную сольную карьеру.

Океан - в своем расцвете. Качество материала этого альбома необычайное-почти каждая песня мгновенно превратилась в супер-хит. Пластинка выдержала испытание временем и даже через 20 лет "911" и "Друг" очень часто звучат в эфире украинских радиостанций.

"Натура" Скрябина - альбом, который постепенно превратился в классику отечественной музыки. Песни "Спи собі сама" и "Мовчати" теперь можно услышать в исполнении нескольких самых ярких украинских исполнителей, и можно уверенно сказать, что новые версии будут рождаться в дальнейшем.

А вот альбом 5'nizza - единственный случай в истории украинской музыки, когда задолго до официального релиза сотни тысяч людей уже знали песни из него на память. "Солдат", "Ямайка" и "Стрела" справедливо превратились в гимны поколения и не потеряли своей актуальности сегодня.

Эта пластинка – квинтэссенция всего, за что любит Верку Сердючку массовый слушатель как в Украине, так и за рубежом. Пожалуй, ни одна деревенская (и не только) свадьба не обошлась без песен этого альбома. Эта музыка на самом деле"пошла в народ".

Первая яркая вспышка украинской поп-музыки на европейской сцене и карьерный пик самой певицы. Благодаря победе Русланы на Евровидении, альбом привлек внимание массового слушателя до украинского фолка за десятилетие до начала моды на народные инструменты и этно-мотивы.

"Стільникове кохання" і "Я не хочу (бути героєм України…)" - самые известные хиты этого альбома часто звучали во время Оранжевой Революции.

Замечательный коллектив, который еще в 90-х стал пионером в стиле нео-рокабилли/сайкобилли, сначала получил популярность за рубежом. Несмотря на то, что в Украине они звучали на радио и телевидении, их дебютный альбом вышел в 1996 году в Германии. Следующие два альбома принесли группе статус лучшей сайкогрупы Восточной Европы, а в Украине сделали легендой. Впрочем, оба они были англоязычными. Первый альбом, где Mad Heads спели на украинском и русском появился лишь в 2003 году. А массово песни ребят украинцы спели с 2005-го, с "Надежда есть".

Второй альбом Бумбокс закрепил их звездный статус и подарил фанам самый любимый хит "Вахтерам". Остальные композиции не уступают качеству, а пластинка в целом демонстрирует трансформацию группы от сугубо молодежного феномена к новым столпам жанра.

Дебютная работа певицы Lama обратила на себя внимание и музыкальных критиков, и профессионального сообщества, и массового слушателя. Эталонное звучание и мощные песни обеспечили радио ротации исполнительницы на много лет вперед. Безоговорочная жемчужина украинского поп-рока.

Альбом, который намного опередил время и с точки зрения англоязычной лирики в отечественной музыке, и с точки зрения своего звучания. Esthetic Education были единственными украинскими исполнителями, которые в середине нулевых абсолютно органично смотрелись на сцене любого европейского рок-фестиваля. Одобрительно воспринятый СМИ, этот альбом стал одновременно и вершиной, и лебединой песней одной из самых интересных музыкальных групп независимой Украины.

The Maneken – "First Look" (2008)